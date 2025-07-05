28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda şampiyon olduk!

Final maçında Avusturya'yı 101-79 mağlup eden Türkiye, şampiyonluğa ulaştı

calendar 05 Temmuz 2025 00:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda şampiyon olduk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, finalde Avusturya'yı 101-79 yenerek şampiyon oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) ev sahipliğinde düzenlenen ve katılımcı 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği organizasyonun final maçında Türkiye ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Milli takım, maçın ilk periyodunu 39-24 önde tamamlarken, soyunma odasına da 67-43 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, üçüncü çeyreğini 93-60 önde geçtiği karşılaşmadan 101-79 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'de Salih Altuntaş, kaydettiği 19 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.