21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, kampa girdi

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Karadağ'ın ev sahipliğinde 19-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyona elemeleri için Ankara'da kampa girdi.



21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda Karadağ, Portekiz ve İzlanda ile mücadele edecek.



Milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:



"Lila Şengün, Hilal Kocakara, Selen Naz Kıran, Sude Hacımustafaoğlu, İpar Kurt, Beren Yeşilırmak, Aybüke Güldenoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Pelin Eroktay, Ege Melisa Bükmen, Fatma İklimya Demir, Elisa Tuana Köse, Mehtap Öztunalı, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden, Damla Tokman, Bengisu Aygün, Ecesu Soner, Bilge Paşa, Sude Naz Uzun, Gülce Güçtekin, Selin Adalı, Tuna Aybüke Çetinay."





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