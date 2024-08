NBA, 12 Kasım'da başlayacak olan ikinci NBA Kupası için grup maçları programını yayınladı.



Ligin sezon içi turnuvası yeniden Kasım ve Aralık ayının başlarında, Salı ve Cuma günleri oynanacak karşılaşmalardan oluşacak.



Tüm grup aşaması maçları bir takımın normal sezon derecesine eklenecek ve sadece NBA Kupası karşılaşmaları, belirlenen günlerde oynanacak.



Grup aşaması maçlarının tam listesi şu şekilde:



Doğu Grubu A: New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets



Doğu Grubu B: Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors, Detroit Pistons



Doğu Grubu C: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Washington Wizards



Batı Grubu A: Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings, Houston Rockets, Portland Trail Blazers



Batı Grubu B: Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, San Antonio Spurs



Batı Grubu C: Denver Nuggets, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies



2024 NBA Kupası Formatı:



- 30 NBA takımının tamamı, 2023-24 sezonundaki galibiyet-mağlubiyet rekorlarına göre kendi konferanslarında beşer kişilik gruplara ayrıldı.



- Her takım, 12 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasındaki 'Kupa Geceleri'nde, dört belirlenmiş Grup Oyunu maçı (iki evde, iki deplasmanda) oynayacak.



- Sekiz takım Eleme Turlarına yükselecek ve bunlar ise altı grup galibi takım ve iki tane de "joker takım" olacak. Bu takımlar, her konferanstan Grup Oyununda en iyi dereceye sahip olan ve gruplarında ikinci olan takımlar şeklinde belirlenecek.



- Çeyrek final maçları, 10 Aralık ve 11 Aralık'ta oynanacak. Yarı finaller (14 Aralık) ve şampiyonluk maçı (17 Aralık) ise Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da oynanacak.



- NBA Kupası'ndaki her maç, şampiyonluk hariç normal sezon sıralamasına dahil edilecek.



- NBA Kupası şampiyonluk takımındaki her oyuncu 500 bin dolar kazanacak. İkinci takımın oyuncuları 200 bin dolar alacak. Yarı finalde elenen takımların oyuncuları 100 bin dolar alırken, çeyrek finalde elenen takımların oyuncuları ise 50 bin dolar kazanacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU