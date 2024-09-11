20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Çekya ile berabere kaldı

20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Elit Lig'de oynadığı ikinci maçında Çekya ile 0-0 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, SK Hanacka Slavia Kromeriz Stadium'daki karşılaşma golsüz sona erdi.
Ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İngiltere ille 1-1 berabere kalmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, SK Hanacka Slavia Kromeriz Stadium'daki karşılaşma golsüz sona erdi.
Ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İngiltere ille 1-1 berabere kalmıştı.
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