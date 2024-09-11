20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Çekya ile berabere kaldı

20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Elit Lig'de oynadığı ikinci maçında Çekya ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Çekya ile berabere kaldı
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11 Eylül 2024 01:33
20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Elit Lig'de oynadığı ikinci maçında Çekya ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, SK Hanacka Slavia Kromeriz Stadium'daki karşılaşma golsüz sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İngiltere ille 1-1 berabere kalmıştı.

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