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1,5 milyar euroluk maç; Real Madrid - Barcelona

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Cumartesi günü Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı kzolarını paylaşacak

Kaynak: AA
1,5 milyar euroluk maç; Real Madrid - Barcelona
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22 Aralık 2017 15:23
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Cumartesi günü Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak. 

Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.

İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor. 



 - En değerli Real Madridli Ronaldo

 Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon avro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon avro ile ikinci sırada yer alıyor. 

Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon avroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon avroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.

Real Madrid kadrosunun piyasa değeri ise şöyle:

 Oyuncu  Piyasa değeri
 Cristiano Ronaldo  100 milyon avro
 Gareth Bale  80 milyon avro 
 Toni Kroos  70 milyon avro 
 Karim Benzema  60 milyon avro 
 Sergio Ramos  40 milyon avro 
 Luka Modric  40 milyon avro 
 Isco  40 milyon avro 
 Marcelo  38 milyon avro 
 Raphael Varane  35 milyon avro 
 Dani Carvajal  32 milyon avro 
 Casemiro  30 milyon avro 
 Marco Asensio  30 milyon avro 
 Mateo Kovacic  25 milyon avro 
 Theo Hernandez  20 milyon avro 
 Keylor Navas  18 milyon avro 
 Dani Ceballos  17 milyon avro 
 Nacho Fernandez  15 milyon avro 
 Lucas Vazquez  15 milyon avro  
 Jesus Vallejo  15 milyon avro 
 Marcos Llorente  15 milyon avro 
 Kiko Casilla  6 milyon avro 
 Borja Mayoral  2,5 milyon avro 
 Achraf Hakimi  300 bin avro
- En pahalısı Messi 

İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon avroluk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.

Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon avroluk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon avro ile kadroda yer alan oyuncular arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor. 

Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon avroluk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33 milyon avro değer biçiliyor.

Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon avroluk piyasa değerine sahip.

Barcelonalı futbolcuların piyasa değeri şu şekilde: 

 Oyuncu Piyasa değeri 
 Lionel Messi  120 milyon avro
 Luis Suarez  90 milyon avro 
 Sergio Busquets  60 milyon avro 
 Ivan Rakitic  45 milyon avro 
 Gerard Pique  40 milyon avro 
 Ousmane Dembele   33 milyon avro 
 Jordi Alba  32 milyon avro 
 Samuel Umtiti  30 milyon avro 
 Marc-Andre ter Stegen   25 milyon avro
 Sergi Roberto  25 milyon avro 
 Andre Gomes  25 milyon avro 
 Andres Iniesta  20 milyon avro 
 Paulinho  20 milyon avro 
 Nelson Semedo  20 milyon avro 
 Paco Alcacer  18 milyon avro 
 Denis Suarez  18 milyon avro 
 Lucas Digne  16 milyon avro 
 Arda Turan  15 milyon avro 
 Rafinha  15 milyon avro 
 Gerard Deulofeu   12 milyon avro
 Jasper Cillessen  9 milyon avro 
 Javier Mascherano  8 milyon avro 
 Aleix Vidal  7,5 milyon avro 
 Thomas Vermaelen  3 milyon avro 
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