A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu'nda Belçika ile karşılaşacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu belirlendi.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki millilerin bugün saat 21.00'de Belçika ile oynayacağı maçın kadrosu şu şekilde:

Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Kenan Sipahi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında cuma günü Belçika'yı konuk edecek.Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.Milliler, ikinci turdaki ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, sahasında yaptığı ikinci mücadelede ise Sırbistan'a 79-72 yenildi.Bu turdaki ilk karşılaşmada Büyük Britanya'ya 72-57 üstünlük kuran Belçika, ikinci maçında ise Yunanistan karşısında sahadan 85-68 mağlup ayrıldı.Türkiye, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 5. sırada yer alıyor. Elemelerde oynadığı maçlarda 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Belçika ise averajla 3. basamakta bulunuyor.Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.