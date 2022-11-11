A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında cuma günü Belçika'yı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.
Milliler, ikinci turdaki ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, sahasında yaptığı ikinci mücadelede ise Sırbistan'a 79-72 yenildi.
Bu turdaki ilk karşılaşmada Büyük Britanya'ya 72-57 üstünlük kuran Belçika, ikinci maçında ise Yunanistan karşısında sahadan 85-68 mağlup ayrıldı.
Türkiye, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 5. sırada yer alıyor. Elemelerde oynadığı maçlarda 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Belçika ise averajla 3. basamakta bulunuyor.
Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
KADRO BELLİ OLDU
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu'nda Belçika ile karşılaşacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu belirlendi.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki millilerin bugün saat 21.00'de Belçika ile oynayacağı maçın kadrosu şu şekilde:
Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Kenan Sipahi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.
Milliler, ikinci turdaki ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, sahasında yaptığı ikinci mücadelede ise Sırbistan'a 79-72 yenildi.
Bu turdaki ilk karşılaşmada Büyük Britanya'ya 72-57 üstünlük kuran Belçika, ikinci maçında ise Yunanistan karşısında sahadan 85-68 mağlup ayrıldı.
Türkiye, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 5. sırada yer alıyor. Elemelerde oynadığı maçlarda 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Belçika ise averajla 3. basamakta bulunuyor.
Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
KADRO BELLİ OLDU
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu'nda Belçika ile karşılaşacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu belirlendi.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki millilerin bugün saat 21.00'de Belçika ile oynayacağı maçın kadrosu şu şekilde:
Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Kenan Sipahi.
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