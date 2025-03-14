1. Lig'de 4 haftalık maç programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 32, 33, 34 ve 35. haftada oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programları şöyle:
- 32. hafta
4 Nisan Cuma:
17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)
5 Nisan Cumartesi:
13.30 Manisa FK-E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)
6 Nisan Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
- 33. hafta
8 Nisan Salı:
14.00 E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Aktepe)
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Iğdır Şehir)
20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)
9 Nisan Çarşamba:
14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Kazım Karabekir)
17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)
20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor (Henüz belli değil)
10 Nisan Perşembe:
14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Malatya)
17.00 Gençlerbirliği Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)
20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
- 34. hafta
12 Nisan Cumartesi:
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)
13 Nisan Pazar:
13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)
19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (Eryaman)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)
14 Nisan Pazartesi:
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
- 35. hafta
18 Nisan Cuma:
20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)
19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Henüz belli değil)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)
20 Nisan Pazar:
13.30 E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)
16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (Esenler Erokspor)
19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)
1. Lig'de 4 haftalık maç programı açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programı açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de 32, 33, 34 ve 35. haftada oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
- 19:21 Rashford: "İnanmaktan vazgeçmeyin"
- 19:05 1. Lig'de 4 haftalık maç programı açıklandı
- 19:00 Erzurum'da kar voleybolu heyecanı sona erdi
- 18:59 Galatasaray - Antalyaspor: Muhtemel 11'ler
- 18:55 Chelsea, Geovany Quenda'yı kadrosuna katıyor!
- 18:49 Guardiola'dan Capello'ya cevap!
- 18:45 Elazığ'da düzenlenen Ünilig Dart Türkiye Şampiyonası sona erdi
- 18:36 Busenaz Sürmeneli'den final geldi!
- 18:17 Fenerbahçe'de ayrılık için geri sayım: Cenk Tosun!
- 18:13 Carlo Ancelotti'den fikstür tepkisi!
- 18:11 Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş açıklaması!
- 17:58 Bandırmaspor, sahasında on kişi kazanmasını bildi
- 17:50 Manchester United'da 10 veda planı!
- 17:50 Arkas Spor'dan kritik viraj!
- 17:33 Real Sociedad'dan Arda Güler hamlesi!
- 17:32 Bayern Münih'e Min Jae'den kötü haber
- 17:15 Thibaut Courtois, milli takıma geri döndü!
- 17:14 Fenerbahçe Opet, normal sezonu galibiyetle tamamladı
- 17:03 Bayern Münih ve Arsenal, Williams'ı istiyor!
- 16:55 Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi!
- 16:52 Amedsporlu futbolcu kazaya karıştı: 1 ağır yaralı
- 16:14 Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışına Barcelona damgası
- 16:11 İngiltere milli takım kadrosu açıklandı
- 16:07 Samsunspor'un transfer tahtası 1 Temmuz'da açılacak
- 16:04 Thomas Reis'ten Fenerbahçe maçı açıklaması
- 15:50 Mersin Spor Kulübü, Anadolu Efes deplasmanına gidiyor
- 15:47 Manisa Basket Fenerbahçe Beko'ya konuk oluyor
- 15:44 Hamilton'ın ilk kez Ferrari adına yarışacağı Formula 1'de en yaşlı sürücü Alonso
- 15:42 Karşıyaka'da potada kritik maç
- 15:39 Karşıyaka yine sorunlarla uğraşıyor
- 15:32 Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da başladı
- 15:13 Pist bisikletinde geleceğin yıldızları yetişecek
- 15:08 A Milli Takımımız'ın kadrosu açıklandı
- 15:07 Kenyalı ampute futbolcu Keyo, 8 yıldır Türkiye'de
- 15:04 Okan Buruk: "Biz kazanalım, Fenerbahçe düşünsün"
- 15:02 Kuzeyboru'da hedef Fenerbahçe Medicana galibiyeti
- 15:00 Formula 1'in en başarılı pilotları Schumacher ve Hamilton
- 14:54 Toprak Razgatlıoğlu: "Hedefim dünya şampiyonluğu"
- 14:53 Formula 1'de sezon Avustralya'da başlayacak
- 14:48 Trabzonspor ile Başakşehir, 34. randevuda
- 14:35 Beşiktaş kadrosunda 4 eksik
- 14:34 TMOK'un yeni başkanı seçilecek
- 14:18 Polonya kadrosunda Süper Lig'den 4 isim
- 14:14 İrfan Can Eğribayat'tan Rangers maçı için paylaşım!
- 14:11 Beşiktaş ile Konyaspor 48. randevuda
- 14:05 Basketbolda haftanın programı
- 14:02 Coulibaly, en az 4-6 hafta yok
- 14:01 Butler: "Warriors beni istediğini gösterdi"
- 14:00 Flagg, 2025 NBA Draftı'nın potansiyel 1 numarası olmayı sürdürüyor
- 14:00 Jaden Ivey sezona dönmeyi umuyor
- 14:00 Morata, İspanya kadrosuna çağrıldı
- 13:59 George'un tedavi seçenekleri değerlendiriliyor
- 13:58 De'Aaron Fox sezonu kapattı
- 13:58 Fatih Tekke yönetiminde ilk maç Başakşehir
- 13:57 Curry: "Beşinci şampiyonluk için oynuyorum"
- 13:52 Başakşehir, Trabzonspor'u konuk edecek
- 13:48 Milli Atıcı Damla Köse, çiçeklerle karşılandı
- 13:42 Lucas Torreira'nın menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
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- 13:32 Beşiktaş'ta derbi öncesi 4 isim sınırda
Chelsea, Geovany Quenda'yı kadrosuna katıyor!
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