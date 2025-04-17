1. Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta heyecanı, cuma günü oynanacak Manisa FK-Ankaragücü mücadelesiyle başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
1. Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2025 12:20
Trendyol 1. Lig'de 35. hafta heyecanı, cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Manisa FK, taraftarı önünde MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

18 Nisan Cuma:

20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)

19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)

20 Nisan Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (Esenler Erokspor)

19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery