NBA genel menajerleri, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in 2025–26 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü kazanacağı konusunda hemfikir.
NBA.com'un her yıl düzenli olarak yayımladığı "NBA GM Anketi" sonuçlarına göre, lig yöneticileri yeni sezona ilişkin birçok tahminde bulundu. Bunlar arasında en çok dikkat çeken başlık ise, hangi oyuncunun MVP ödülünü kazanacağına dair yapılan oylama oldu.
Ankete katılan genel menajerlerin yüzde 67'si Nikola Jokic'in kariyerinin dördüncü MVP ödülünü kazanacağını öngördü.
Geçen sezonun MVP'si Shai Gilgeous-Alexander ise yalnızca yüzde 8 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. İkinci sırada, yüzde 10 oy oranıyla Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic bulunuyor. San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama ise yüzde 7 oyla dördüncü sırada yer aldı.
2025–26 sezonu NBA MVP tahminleri:
Nikola Jokic, Denver Nuggets – %67
Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %10
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder – %8
Victor Wembanyama, San Antonio Spurs – %7
Ankette, uluslararası oyuncuların birçoğunun çeşitli kategorilerde ön plana çıktığı görüldü:
Bir franchise kurmak için seçilecek oyuncu:
Victor Wembanyama, San Antonio – %83
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – %13
Nikola Jokic, Denver – %3
Rakip koçları en fazla taktik değişikliğine zorlayan oyuncu:
Nikola Jokic, Denver – %57
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – %17
Stephen Curry, Golden State – %13
Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %10
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – %3
NBA'in en iyi savunmacısı:
Victor Wembanyama, San Antonio – %80
Rudy Gobert, Minnesota – %7
Evan Mobley, Cleveland – %7
NBA'in en çok yönlü oyuncusu:
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – %30
Victor Wembanyama, San Antonio – %30
LeBron James, Los Angeles Lakers – %7
Evan Mobley, Cleveland – %7
Jalen Williams, Oklahoma City – %7
Basketbol zekâsı en yüksek oyuncu:
Nikola Jokic, Denver – %80
LeBron James, Los Angeles Lakers – %17
Chris Paul, LA Clippers – %3
NBA'in en iyi oyun kurucusu:
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – %73
Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %17
Stephen Curry, Golden State – %7
Tyrese Haliburton, Indiana – %3
NBA'in en iyi şutör gardı:
Anthony Edwards, Minnesota – %70
Donovan Mitchell, Cleveland – %13
Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %7
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – %7
Stephen Curry, Golden State – %3
NBA'in en iyi kısa forveti:
Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %40
Jayson Tatum, Boston – %20
Kevin Durant, Houston – %17
LeBron James, Los Angeles Lakers – %7
Kawhi Leonard, LA Clippers – %7
NBA'in en iyi uzun forveti:
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – %93
Evan Mobley, Cleveland – %7
NBA'in en iyi pivotu:
Nikola Jokic, Denver – %97
Victor Wembanyama, San Antonio – %3
NBA.com'un her yıl düzenli olarak yayımladığı "NBA GM Anketi" sonuçlarına göre, lig yöneticileri yeni sezona ilişkin birçok tahminde bulundu. Bunlar arasında en çok dikkat çeken başlık ise, hangi oyuncunun MVP ödülünü kazanacağına dair yapılan oylama oldu.
Ankete katılan genel menajerlerin yüzde 67'si Nikola Jokic'in kariyerinin dördüncü MVP ödülünü kazanacağını öngördü.
Geçen sezonun MVP'si Shai Gilgeous-Alexander ise yalnızca yüzde 8 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. İkinci sırada, yüzde 10 oy oranıyla Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic bulunuyor. San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama ise yüzde 7 oyla dördüncü sırada yer aldı.
2025–26 sezonu NBA MVP tahminleri:
Nikola Jokic, Denver Nuggets – %67
Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %10
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder – %8
Victor Wembanyama, San Antonio Spurs – %7
Ankette, uluslararası oyuncuların birçoğunun çeşitli kategorilerde ön plana çıktığı görüldü:
Bir franchise kurmak için seçilecek oyuncu:
Victor Wembanyama, San Antonio – %83
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – %13
Nikola Jokic, Denver – %3
Rakip koçları en fazla taktik değişikliğine zorlayan oyuncu:
Nikola Jokic, Denver – %57
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – %17
Stephen Curry, Golden State – %13
Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %10
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – %3
NBA'in en iyi savunmacısı:
Victor Wembanyama, San Antonio – %80
Rudy Gobert, Minnesota – %7
Evan Mobley, Cleveland – %7
NBA'in en çok yönlü oyuncusu:
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – %30
Victor Wembanyama, San Antonio – %30
LeBron James, Los Angeles Lakers – %7
Evan Mobley, Cleveland – %7
Jalen Williams, Oklahoma City – %7
Basketbol zekâsı en yüksek oyuncu:
Nikola Jokic, Denver – %80
LeBron James, Los Angeles Lakers – %17
Chris Paul, LA Clippers – %3
NBA'in en iyi oyun kurucusu:
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – %73
Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %17
Stephen Curry, Golden State – %7
Tyrese Haliburton, Indiana – %3
NBA'in en iyi şutör gardı:
Anthony Edwards, Minnesota – %70
Donovan Mitchell, Cleveland – %13
Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %7
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – %7
Stephen Curry, Golden State – %3
NBA'in en iyi kısa forveti:
Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %40
Jayson Tatum, Boston – %20
Kevin Durant, Houston – %17
LeBron James, Los Angeles Lakers – %7
Kawhi Leonard, LA Clippers – %7
NBA'in en iyi uzun forveti:
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – %93
Evan Mobley, Cleveland – %7
NBA'in en iyi pivotu:
Nikola Jokic, Denver – %97
Victor Wembanyama, San Antonio – %3