NBA genel menajerleri, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in 2025–26 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü kazanacağı konusunda hemfikir.NBA.com'un her yıl düzenli olarak yayımladığı "NBA GM Anketi" sonuçlarına göre, lig yöneticileri yeni sezona ilişkin birçok tahminde bulundu. Bunlar arasında en çok dikkat çeken başlık ise, hangi oyuncunun MVP ödülünü kazanacağına dair yapılan oylama oldu.Ankete katılan genel menajerlerin yüzde 67'si Nikola Jokic'in kariyerinin dördüncü MVP ödülünü kazanacağını öngördü.Geçen sezonun MVP'si Shai Gilgeous-Alexander ise yalnızca yüzde 8 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. İkinci sırada, yüzde 10 oy oranıyla Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic bulunuyor. San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama ise yüzde 7 oyla dördüncü sırada yer aldı.Nikola Jokic, Denver Nuggets – %67Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %10Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder – %8Victor Wembanyama, San Antonio Spurs – %7Ankette, uluslararası oyuncuların birçoğunun çeşitli kategorilerde ön plana çıktığı görüldü:Victor Wembanyama, San Antonio – %83Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – %13Nikola Jokic, Denver – %3Nikola Jokic, Denver – %57Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – %17Stephen Curry, Golden State – %13Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %10Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – %3Victor Wembanyama, San Antonio – %80Rudy Gobert, Minnesota – %7Evan Mobley, Cleveland – %7Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – %30Victor Wembanyama, San Antonio – %30LeBron James, Los Angeles Lakers – %7Evan Mobley, Cleveland – %7Jalen Williams, Oklahoma City – %7Nikola Jokic, Denver – %80LeBron James, Los Angeles Lakers – %17Chris Paul, LA Clippers – %3Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – %73Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %17Stephen Curry, Golden State – %7Tyrese Haliburton, Indiana – %3Anthony Edwards, Minnesota – %70Donovan Mitchell, Cleveland – %13Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %7Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – %7Stephen Curry, Golden State – %3Luka Doncic, Los Angeles Lakers – %40Jayson Tatum, Boston – %20Kevin Durant, Houston – %17LeBron James, Los Angeles Lakers – %7Kawhi Leonard, LA Clippers – %7Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – %93Evan Mobley, Cleveland – %7Nikola Jokic, Denver – %97Victor Wembanyama, San Antonio – %3