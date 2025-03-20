Kidd: "Anthony Davis'in dönüşü için hâlâ vakit var"

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, Anthony Davis'in bu hafta Texas Legends ile antrenman yapmasının olumlu geçtiğini ancak sahalara dönüşünün yakın olmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Kidd: 'Anthony Davis'in dönüşü için hâlâ vakit var'
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20 Mart 2025 12:28
Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, Anthony Davis'in bu hafta Texas Legends ile antrenman yapmasının olumlu geçtiğini ancak sahalara dönüşünün yakın olmadığını belirtti.

Kidd, yaptığı açıklamada "Umarım süreç olumlu devam eder ve iyi sonuçlar alırız, ancak şu anda bir maçta yer alması için hâlâ zamana ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Davis'in bu sezon bitmeden geri dönmeye kararlı olduğu biliniyor, ancak kesin dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, Klay Thompson'ın hastalık nedeniyle Indiana Pacers karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

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