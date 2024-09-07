Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Fas, evinde Gabon ile karşılaştı.



Stade d'Agadir'de oynanan maçı Fas 4-1 kazanırken golleri; 10. ve 26. dakikalarda iki farklı penaltıdan Hakim Ziyech, 59. dakikada Brahim Diaz ve 82. dakikada Ayoub El-Kaabi kaydetti.



Gabon'un tek golünü ise 40. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti. Aubameyang, 16. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Fas'ta forma giyen Galatasaraylı Hakim Ziyech karşılaşmada 75 dakika forma giyerken, Fenerbahçeli Sofyan Amrabat 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçeli bir diğer isim Youssef En-Nesyri ise maçta forma giymedi.



Bu sonuçla birlikte Fas gruba 3 puanla başlarken, Gabon puansız kaldı. Grubun bir sonraki maçında Fas deplasmanda Lesotho ile karşılaşırken, Gabon sahasında Orta Afrika ile karşılaşacak.





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