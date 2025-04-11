Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Konyaspor - Galatasaray ve Trabzonspor - Göztepe maçlarının tarihleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
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11 Nisan 2025 14:14
Son güncelleme 11 Nisan 2025 14:18
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılana açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:

22 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

24 Nisan Perşembe:

20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)


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