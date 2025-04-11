Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılana açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:
22 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
24 Nisan Perşembe:
20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılana açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:
22 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
24 Nisan Perşembe:
20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)