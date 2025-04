Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Süper Lig ekibi Konyaspor, 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk etti.



Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.



Konyaspor'da Umut Nayir, 45+6. dakikada kullandığı penaltıyı auta gönderdi.



İlk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Umut Nayir, 65. dakikada Konyaspor'u 1-0 öne geçiren golü golü kaydetti.



Konyaspor'da 84. dakikada Melih İbrahimoğlu farkı 2'ye çıkarırken 90+2'de ise Josip Kalusic skoru belirleyen golü kaydetti.



Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Konyaspor, kupada yarı finale yükseldi. İskenderunspor ise turnuvaya veda eden takım oldu.



YARI FİNALDE RAKİP F.BAHÇE YA DA G.SARAY



Konyaspor yarı finalde, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği İskenderunspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.



17. dakikada Prip'in pasında topla buluşan Tunahan Taşçı'nın şutu az farkla yandan dışarıya çıktı.



41. dakikada N'dao'nun pasında topla buluşan Prip'in ceza sahasından sert şutunu kaleci Onur Can Özdemir kornere çeldi.



45+2'de Konyaspor penaltı kazandı. N'dao'nun ortasında, ceza sahası içinde Ulaş Zengin'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR'a çağrılan hakem Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi.



45+5'te penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in vuruşu yandan dışarıya çıktı.



65. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan N'dao'nun ortasına yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



76. dakikada Pedrinho'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan N'dao'nun sert şutu yandan dışarıya çıktı.



83. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Umut Nayir'in ceza sahası içerisinden pasında topa gelişine vuran Melih İbrahimoğlu'nun şutu ağlarla buluştu: 2-0.



90+2'de Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Melih İbrahimoğlu'nun kullandığı kornerde topa yükselen Clausic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.



Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor 3-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Ali Can Alp



TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Bazoer, Clausic, Yasir Subaşı, Oğulcan Ülgün, Bjorlo (Dk. 57 Pedrinho), Tunahan Taşçı (Dk. 28 N'dao), Prip (Dk. 82 Kaan Akyazı), Keyta (Dk 57 Melih İbrahimoğlu), Umut Nayir



İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker (Dk. 90 Abdurrahman Kuyucu), Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık (Dk. 71 Kerem Kurşun), Devran Şenyurt, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp (Dk. 82 Erdem Can Polat), Khalil (Dk. 90 Berat Yılmaz), Muhammet Beşir



Goller: Dk. 65 Umut Nayir, Dk. 83 Melih İbrahimoğlu, Dk. 90+2 Clausic (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 2 Serdarcan Eralp, Dk. 23 Turan Tuzlacık, Dk. 25 Muhammet Beşir, Dk. 46 Khalil (İskenderunspor) Dk. 34 Prip, Dk. 50 Bjorlo, Dk. 85 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)