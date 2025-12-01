01 Aralık
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu mücadelesi start alıyor

Her sezon çekişmeli maçlara sahne olan Ziraat Türkiye Kupası, bu hafta yoğun maç programıyla 4. eleme turunda futbolseverler ile buluşuyor.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, 2 Aralık Salı günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu programı şöyle:

2 Aralık Salı:

13.00 Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor (Muş Şehir)


15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor (Çaykur Didi)

20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Sakarya Atatürk)

3 Aralık Çarşamba:

13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol (BG Grup 4 Eylül)

13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK (Batıpark Adem Şahan)

13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK (Muğla Atatürk)

15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)

4 Aralık Perşembe:

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)

13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)

18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
