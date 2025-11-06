Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turun İmaj Altyapı Vanspor ile eşleşti.
4. tur mücadeleleri 2-3-4 Aralık tarihlerinden oynanacak.
İŞTE 4. TUR EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor
Kocaelispor-Karacabey Belediyespor
İkas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor
Silifke Belediye-Hesap.com Antalyaspor
Arça Çorum FK- Corendon Alanyaspor
Gençlerbirliği-Sakaryaspor
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Göztepe
Tümosan Konyaspor-Muşspor
Çaykur Rizespor-ATKO Grup Pendikspor
Yalova FK 77 -Gaziantep FK
Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor
İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer
Boluspor-Kahta 02
Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol
Muğlaspor-Sipay Bodrum
Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967
