Ziraat Bankası, set vermeden kazandı

Ziraat Bankası, Voleybol Efeler Ligi'nde Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankası, set vermeden kazandı
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09 Aralık 2021 16:12
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi.

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Doardo, Miskevich, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)

Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra (Camejo, Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul)

Setler: 23-25, 21-25, 16-25

Süre: 88 dakika (33, 30, 25)


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