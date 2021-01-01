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Zion, sezonun ilk haftasında yok!

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın, ayağından geçirdiği ameliyatın iyileşme sürecinde olduğundan ötürü sezonun başlangıcını kaçıracağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın, ayağından geçirdiği ameliyatın iyileşme sürecinde olduğundan ötürü sezonun başlangıcını kaçıracağı bildirildi.

Bu hafta başında koç Willie Green, yaz döneminde ayağından ameliyat geçiren Zion'ın henüz koşmaya başlamadığını söylediğinde, bu dönüş zamanına dair pek çok şüphe bulunuyordu.

ESPN'den Andrew Lopez'e göre, cerrahlar taramaları gözden geçirdikten sonra, genel menajer David Griffin, Zion'un iyileşme sürecinin bir sonraki adımına hazır olduğunu açıkladı.

Williamson'ın durumunun 2-2.5 hafta sonra tekrar gözden geçirileceği ve normal sezonun ilk haftasında forma giyemeyeceği belirtildi.

New Orleans, normal sezonuna 20 Ekim'de Philadelphia 76ers karşısında başlayacak.


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