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Zion: "Lonzo bana mesaj attı, iyi oynayacağına söz verdi!"

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, takım arkadaşı Lonzo Ball'un dün gece Golden State Warriors'a karşı iyi oynayacağına söz verdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, takım arkadaşı Lonzo Ball'un dün gece Golden State Warriors'a karşı iyi oynayacağına söz verdiğini açıkladı.

Lonzo, Pelicans'ın dün gece Warriors'a karşı aldığı mağlubiyette 33 sayı bularak kariyer rekorunu egale etmişti.

Ball kardeşlerin en büyüğü, bir gün önce Warriors'a karşı arka arkaya oynanan maçların ilkinde, %16.7'lik şut isabetiyle yalnızca 7 sayı kaydederek hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilemişti.

Takım arkadaşı Zion, dün geceki maçtan önce Lonzo'nun söylediklerinden etkilendiğini dile getirdi:

"Lonzo dün gece maçtan sonra bana mesaj atmıştı ve o maçtaki performansı için özür dileyerek, bugün iyi oynayacağını söylemişti. Bunlar büyük sözlerdi. Bugün nasıl bir oyuncu olduğunu herkese göstermiş oldu."

30 galibiyet ve 36 mağlubiyetle Pelicans şu anda Batı Konferansı'nda play-in turnuva sıralamasının hemen dışında, 11'inci sırada yer alıyor.


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