Zinchenko'dan Partey için dikkat çeken iddia!

Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko, takım arkadaşı Thomas Partey'in Rodri'den daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

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Zinchenko'dan Partey için dikkat çeken iddia!
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09 Eylül 2024 17:51
Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko, takım arkadaşı Thomas Partey'in Rodri ve Fernandinho'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu iddia etti.

Zinchenko yaptığı açıklamada, "Thomas Partey, birlikte oynadığım en iyi orta saha oyuncusu diyebilirim. Rodri ve Fernandinho'dan bile daha iyi." ifadelerini kullandı.

Eski takım arkadaşı Rodri ile ilgili açıklamalarına devam eden Ukraynalı oyuncu, "Rodri, City'nin sistemine çok iyi uyuyor. Onu çıkarırsanız takım farklılaşır." diye konuştu. 

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