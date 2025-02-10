Zerenspor, Sarıyer Bld.Spor karşısında galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Zerenspor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Zerenspor, Sarıyer Bld.Spor karşısında galip
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10 Şubat 2025 00:00
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Zerenspor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun

Sarıyer Belediyespor: Buse Cilkiz, Strunjack, İrem Çor, Michelle, Begüm Hepkaptan, Toubner (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Meryem Boz, Arzum Tezcan)

Zerenspor: Kochurina, Malinov, İdil Başcan, Kübra Akman, Fabris, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Mihajlovic, Fatma Beyaz, Uzelac)

Setler: 22-25, 26-24, 16-25, 22-25

Süre: 116 dakika (28, 34, 24, 30)

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