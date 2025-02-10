Zerenspor, Sarıyer Bld.Spor karşısında galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Zerenspor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun
Sarıyer Belediyespor: Buse Cilkiz, Strunjack, İrem Çor, Michelle, Begüm Hepkaptan, Toubner (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Meryem Boz, Arzum Tezcan)
Zerenspor: Kochurina, Malinov, İdil Başcan, Kübra Akman, Fabris, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Mihajlovic, Fatma Beyaz, Uzelac)
Setler: 22-25, 26-24, 16-25, 22-25
Süre: 116 dakika (28, 34, 24, 30)
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun
Sarıyer Belediyespor: Buse Cilkiz, Strunjack, İrem Çor, Michelle, Begüm Hepkaptan, Toubner (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Meryem Boz, Arzum Tezcan)
Zerenspor: Kochurina, Malinov, İdil Başcan, Kübra Akman, Fabris, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Mihajlovic, Fatma Beyaz, Uzelac)
Setler: 22-25, 26-24, 16-25, 22-25
Süre: 116 dakika (28, 34, 24, 30)