Zeren Spor, deplasmanda Göztepe'yi set vermeden devirdi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Göztepe'yi konuk etti.
Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Zeren Spor, 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Zeren Spor ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Göztepe ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Mümin Şalvarlılar
Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Hollock, İlayda Uçak, Atkinson, Rotar, Emine Arıcı (Berre İnce, Nazlı Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Scuka, Ceren Kapucu, Hande Naz Sunar)
Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Onal, Mihajlovic, Gatina)
Setler: 21-25, 19-25, 15-25
Süre: 86 dakika
