Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak

CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele edecek Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, 25 Kasım Salı günü D Grubu'ndaki ilk maçında İtalyan ekibi Imoco Volley'e konuk olacak.
İsim sponsoru olduğu Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasına özel davetle katılan Zeren Spor, gruptaki ilk karşılaşmasını Imoco Volley ile oynayacak. Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda yapılacak mücadele, yarın TSİ 22.30'da başlayacak.
CEV Şampiyonlar Ligi kupasını son 2 yıldır kazanan İtalyan kulübünü, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli çalıştırıyor.
