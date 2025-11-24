24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 25 Kasım Salı günü TSİ 22.30'da İtalyan Imoco Volley'e konuk olacak.

24 Kasım 2025 12:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak
CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele edecek Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, 25 Kasım Salı günü D Grubu'ndaki ilk maçında İtalyan ekibi Imoco Volley'e konuk olacak.

İsim sponsoru olduğu Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasına özel davetle katılan Zeren Spor, gruptaki ilk karşılaşmasını Imoco Volley ile oynayacak. Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda yapılacak mücadele, yarın TSİ 22.30'da başlayacak.

CEV Şampiyonlar Ligi kupasını son 2 yıldır kazanan İtalyan kulübünü, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli çalıştırıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
