Zeki Murat Göle: 'Sistemde değişiklik yaptık'

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe'de bu maçta takımın başında yer alan Zeki Murat Göle'den açıklama geldi.Göle, yaptığı açıklamada, "Verilen görevi en iyi şekilde yapacak birikime sahibiz. İnşallah güzel bir skorla ayrılmak istiyoruz. Sistemde değişikliklere gittik. Oyun olarak da değişiklikler olacak. Bunu da sahada göreceğiz." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Vitor Pereira döneminden farklı olarak 4'lü savunma ile çıktı.