Zeki Murat Göle: "Sistemde değişiklik yaptık"

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük karşısında takımın başında yer alan Zeki Murat Göle, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Zeki Murat Göle: 'Sistemde değişiklik yaptık'
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22 Aralık 2021 19:35
Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe'de bu maçta takımın başında yer alan Zeki Murat Göle'den açıklama geldi.

Göle, yaptığı açıklamada, "Verilen görevi en iyi şekilde yapacak birikime sahibiz. İnşallah güzel bir skorla ayrılmak istiyoruz. Sistemde değişikliklere gittik. Oyun olarak da değişiklikler olacak. Bunu da sahada göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Vitor Pereira döneminden farklı olarak 4'lü savunma ile çıktı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde;





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