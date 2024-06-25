Zaniolo: 'Harika transfer olur'

Aston Villa'daki kiralık sözleşmesinin ardından Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.



Zaniolo, röportajında Aston Villa'dan takım arkadaşı Douglas Luiz'in Juventus'a olası transferini de değerlendirdi.



"HARİKA TRANSFER OLUR"



İtalyan yıldız, "Transfer resmiyet kazanınca ona mesaj atacağım. İngiltere'de her zaman iyi bir ilişkimiz oldu. Juventus için harika bir trnasfer olur. Douglas Luiz üst düzey bir oyuncu. Bunu geçtiğimiz sezon İngiltere'de gösterdi." ifadelerini kullandı.



Brezilyalı futbolcu için açıklamalarına devam eden Zaniolo, "Douglas için tek söyleyebileceğim eğer Premeir Lig'de bu kadar olduysan Serie A'da da aynı başarıyı göstereceksin." dedi.



Douglas Luiz'in kişiliği hakkında da yorum yapan 24 yaşındaki Zaniolo, "İyi bir insan. Hem sahada hem de soyunma odasında bir lider." açıklamasında bulundu.



ASTON VILLA'DAKİ PERFORMANSI



Juventus'un transfer gündeminde yer alan 26 yaşındaki Douglas Luiz, geçtiğimiz sezon Aston Villa'da çıktığı 53 maçta 10 gol attı ve 10 asist yaptı.





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