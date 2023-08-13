Zakharyan, İspanya'ya gidiyor!

Son Dakika Transfer haberleri: Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ın La Liga ekibi Real Sociedad ile anlaştığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Zakharyan, İspanya'ya gidiyor!
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13 Ağustos 2023 19:03
Bir dönem Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Arsen Zakharyan'ın yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Sociedad, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için anlaşma sağladı.

İspanyol ekibinin oyuncu ile de her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

20 yaşındaki on numara bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Zakharyan, Dinamo Moskova ile 89 maça çıktı, 19 gol ve 25 asist yaptı.

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