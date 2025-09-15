Yves Bissouma'ya Premier Lig'den iki talip!

Tottenham forması giyen Yves Bissouma, devre arasındaki transfer dönemi için şimdiden transfer hedefi haline geldi.İngiliz medyasında yer alan habere göre, West United ve Everton, Bissouma ile ilgileniyor. İki ekibin, devre arası transfer döneminde Malili orta saha oyuncusu için devreye girebileceği belirtildi.Tottenham'dan ayrılması beklenen Bissouma, İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi listesine de dahil edilmemişti.Tottenham'da Thomas Frank dönemi ile birlikte gözden düşen Bissouma, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.