15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Yves Bissouma'ya Premier Lig'den iki talip!

West Ham United ve Everton, devre arası transfer döneminde Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 15 Eylül 2025 17:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yves Bissouma'ya Premier Lig'den iki talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tottenham forması giyen Yves Bissouma, devre arasındaki transfer dönemi için şimdiden transfer hedefi haline geldi.

İNGİLİZ EKİPLERİ PEŞİNDE!

İngiliz medyasında yer alan habere göre, West United ve Everton, Bissouma ile ilgileniyor. İki ekibin, devre arası transfer döneminde Malili orta saha oyuncusu için devreye girebileceği belirtildi.

Tottenham'dan ayrılması beklenen Bissouma, İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi listesine de dahil edilmemişti.


Tottenham'da Thomas Frank dönemi ile birlikte gözden düşen Bissouma, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

TOTTENHAM İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

