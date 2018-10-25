Yusuf Namoğlu: 'Bedelini ödeyecekler'

MHK Başkanı, TRT Spor'da katıldığı programda sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının son 1 haftadır kendisini istifaya davet eden kampanyaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Yusuf Namoğlu, bu konu hakkında konuşmak istemediğini ve olayın dava süreci olduğunu söylerken, "Demokratik bir ülkedeyiz ve demokrasinin bazı kuralları var. Ancak ağır cümleler kullanan, ağır hakaret edenler için davalar açıldı. Davalar devam ediyor. O nedenle konuşmak istemiyorum. O kişiler bedellerini ödeyecek. Organize bir çalışma bu." dedi.MHK Başkanı Yusuf Namoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;"504 pozisyon var tarafından incelendi. 18 gol, 10 penaltı, 9 kırmızı kart kararı olamk üzere toplam 37 karar düzeltildi. Ortalama 2.19 maçta bir karar değiştirildi. VAR sisteminde bu süreçte kırmızı kart sayısı %23, sarı kart sayısı %9,7, faul sayısı ise %9.6 olarak azaldı. Topun oyuna kalma süresi ise 40 saniye artarak, 54 dakika 44 saniyeye yükselmiştir. VAR sistemi Süper Lig'de 81 maçında toplamda 31 dakika devre dışı kaldı. Fenerbahçe - Başakşehir maçında biliyorsunuz devre dışı kalmıştı ve tesadüfen bir pozisyon oldu. Ses, UPS veya merkezdeki bilgisayar sisteminden kaynaklanan bir problemdi. Fenerbahçe-Başakşehir maçında yardımcı hakemin esas hatası ofsayt şüphesi varsa o an bayrağını kaldırmasıydı. VAR devre dışı olmasaydı pozisyon bittikten sonra kaldırmalıydı."Yusuf Namoğlu ayrıca "VAR Merkezi'miz Avrupa'da en iyilerden bir tanesi. 5 tane oda var, 4 tane daha ek oda kısa sürede hazır hale gelebilecek durumda. 20 Kasım'da UEFA Hakem Komitesi, Riva'da UEFA'nın elit hakemlerine seminer verecek." açıklamalarını yaptı.