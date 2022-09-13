Yusuf Demir'e milli davet geldi

Galatasaray'ın Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir, Avusturya U21 Milli Takımı'nın Karadağ ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Demir'e milli davet geldi
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13 Eylül 2022 15:21
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Yusuf Demir'e milli davet geldi.

19 yaşındaki genç futbolcu, Avusturya U21 Milli Takımı'nın Karadağ ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosunda kendisine yer bulmayı başardı. 

Rapid Wien altyapısından yetişen Yusuf, daha önce 4 kez Avusturya A Milli Futbol Takımı forması da giymişti.



 
 
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