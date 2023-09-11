Yüksel Yıldırım: "Keşke transfer yapabilsek"

Samsunspor'da bir taraftarın 6 numaralı bir transfer isteğine Başkan Yüksel Yıldırım, yanıt verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Yüksel Yıldırım: 'Keşke transfer yapabilsek'
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11 Eylül 2023 15:00
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da bir taraftarın 6 numaralı bir transfer isteğine Başkan Yüksel Yıldırım, yeni yapılanmada düşünmedikleri oyuncuların gitmediğini bu yüzden transfer yapamadıklarını söyledi.

Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da taraftarların sosyal medyadan orta sahada 6 numara pozisyonuna transfer isteğine Başkan Yüksel Yıldırım, "Sanki aklımızdan geçenleri, yapmaya çalıştıklarımızı yazmışsınız. Sizlerle aynı düşünceler içerisindeyiz. 14 yabancı oyuncu kotamız dolu ve takımdaki yeni yapılanmada düşünülmeyen oyuncular da maalesef gitmiyor. Bu durumda nasıl transfer yapacağız, biz de bilmiyoruz. Keşke transfer yapabilsek" diye cevap verdi.

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