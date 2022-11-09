Yukatel Merkezefendi, Johnny Hamilton'u transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 28 yaşındaki oyuncu Johnny Hamilton'u transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Denizli ekibi, son olarak HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da forma giyen 2,13 metre boyundaki pivot ile anlaştı.



Hamilton'un geçen sezonu 12,1 sayı, 10,3 ribaund ve 2,1 blok ortalamasıyla tamamladığı belirtildi.





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