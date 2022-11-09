Yukatel Merkezefendi, Johnny Hamilton'u transfer etti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li pivot Johnny Hamilton'u kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Yukatel Merkezefendi, Johnny Hamilton'u transfer etti
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09 Kasım 2022 16:17
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 28 yaşındaki oyuncu Johnny Hamilton'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Denizli ekibi, son olarak HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da forma giyen 2,13 metre boyundaki pivot ile anlaştı.

Hamilton'un geçen sezonu 12,1 sayı, 10,3 ribaund ve 2,1 blok ortalamasıyla tamamladığı belirtildi.

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