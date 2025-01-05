Youssef En-Nesyri, kendini buldu

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 5 gol attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Youssef En-Nesyri, kendini buldu
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05 Ocak 2025 19:39
Son güncelleme 05 Ocak 2025 19:53
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, son maçlarda formunu bulmaya başladı.

Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 5 gole imza atan En-Nesyri, ligdeki 8. golüne ulaşmış oldu.

Fenerbahçe'nin oynadığı Başakşehir maçında 2 gol atarak yıldızlaşan En-Nesyri, Eyüpspor'a 1 ve Hatayspor'a da 2 gol atarak formunu yükseltmiş oldu.

Öte yandan Faslı yıldız, 2019 yılından bu yana ilk kez ligde 3 maç üst üste gol attı.
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