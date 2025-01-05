Youssef En-Nesyri, kendini buldu

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, son maçlarda formunu bulmaya başladı.
Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 5 gole imza atan En-Nesyri, ligdeki 8. golüne ulaşmış oldu.
Fenerbahçe'nin oynadığı Başakşehir maçında 2 gol atarak yıldızlaşan En-Nesyri, Eyüpspor'a 1 ve Hatayspor'a da 2 gol atarak formunu yükseltmiş oldu.
Öte yandan Faslı yıldız, 2019 yılından bu yana ilk kez ligde 3 maç üst üste gol attı.
Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 5 gole imza atan En-Nesyri, ligdeki 8. golüne ulaşmış oldu.
Fenerbahçe'nin oynadığı Başakşehir maçında 2 gol atarak yıldızlaşan En-Nesyri, Eyüpspor'a 1 ve Hatayspor'a da 2 gol atarak formunu yükseltmiş oldu.
Öte yandan Faslı yıldız, 2019 yılından bu yana ilk kez ligde 3 maç üst üste gol attı.