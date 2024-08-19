Young Boys - Galatasaray maçını Daniel Siebert yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'ın tur mücadelesinde Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Young Boys - Galatasaray maçını Daniel Siebert yönetecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2024 11:30
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'ın tur mücadelesinde Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys ile yapacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Müsabakada Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager oldu.

Öte yandan maçın VAR hakemi ise Christian Dingert olarak açıklandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery