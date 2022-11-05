Yine Galatasaray derbisi, yine Cenk Tosun

Beşiktaş'ın hücum hattındaki önemli isimlerinden Cenk Tosun yine bir Galatasaray derbisini boş geçmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yine Galatasaray derbisi, yine Cenk Tosun
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05 Kasım 2022 20:39
Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide Cenk Tosun yine sahneye çıktı.

Siyah-beyazlı takıma yeniden dönen Cenk Tosun, Galatasaray deplasmanında golünü attı. Cenk Tosun bu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Beşiktaş'ın önemli ismi, Galatasaray'a karşı son 4 maçta, 3. golünü kaydetti. Ayrıca Cenk Tosun, Galatasaray'a 4. kez gol sevinci yaşadı. Cenk, bu gollerin 1'ini Gaziantep formasıyla attı.

Öte yandan Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın dönmesinin ardından ilk 11'de şans bulmaya başlayan Cenk Tosun, ilk 11 başladığı iki maçta, 3 gol kaydetti.

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