Yılmaz Vural'dan büyük isyan: 'Birkaç sene önce olsa döverdim'

"HEMEN FIFA'YA ŞİKAYETTE BULUNUYORLAR"

Yabancı oyuncuların alacakları nedeniyle oynamadığını söyleyen deneyimli hoca, "Yabancı oyuncularımız 2 ay maaşlarını alamadıklarında UEFA'ya şikayette bulunuyorlar ama gelirken Türkiye'nin şartlarını bilmeleri lazım. Ben 34 yıldır hiçbir zaman zamanında paramı alamadım. Federasyona verseniz, mahkemeye verdiler diyorlar. Yabancıların sözleşmeleri o kadar bağlayıcı ki, oynasın ya da oynamasın ne vadettiyseniz kuruşu kuruşuna alıyor. 4 oyuncuyu kadroya almadım, gidip UEFA'ya şikayet etmişler. Burayı dingonun ahırı gibi sanıyorlar. Genç hocaların üzerinde baskıları oluşuyor. Biz karar alıyoruz, yönetim kurulu da aldığımız kararlara saygı duydu. Adam antrenmana çıkıyor, 'Ya hoca boşver oyun oynayalım' diyor." ifadelerini kullandı.



"SOYUNMA ODASINDA KÜFRETMİŞ, DÖVERDİM"



Oyuna girmek istemeyen Gomes için konuşan ve Novikovas'ın kendisine küfür ettiğini kaydeden Vural, "Gomes de oyuna girmek istemedi, ayağım iyi değil dedi, hiçbir şeyi yok, oynamak istemedi. Maç öncesinde ekonomik olarak sıkıntıları olduğu için oynamak istemiyor. Rica ettim, sana ihtiyacımız var, oyuna gir dedim, girmem dedi. Diğerini çıkardık, soyunma odasında bize etmediği küfür bırakmamış. Allah sabır veriyor, birkaç sene olsa döversin, ahlaksızlık. Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı? Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bakın yabancılar bize neler yapıyorlar, görün." dedi.







"ELE ÇARPMA DİYE PENALTI VERİLDİ"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Vural, Atakaş Hatayspor'un erken yediği goller neticesinde Beşiktaş'a 7-0 mağlup olduğu karşılaşmayı örnek göstererek, demoralize olduklarını belirtti.



Yakın mesafeden ele çarpan pozisyonda penaltı verilmesini eleştiren deneyimli teknik adam, "Oyuna adapte dahi olamadan ele çarpma diye penaltı verildi. O kadar yakın mesafeden olmaz. Bunun bir doğası var bu kadar da değil. O golden sonra arka arkaya bir çözülme oldu. Valencia ve Pelkas'ın attığı gollerden sonra bizim hiç pozisyonumuz olmadan birinci devre sonuçlandı. İkinci devre 2 değişiklik yaptık ve oyuna katıldık. 60 ve 73. dakikalarda çok iyi pozisyonlarımız var. 81. dakikada atılan gol var. Ondan sonra Fenerbahçe takımında 4 pozisyonu var. İkinci yarı demoralize olmuş takım ayağa kalktı ve oyuna ortak olduk. Golden sonra öyle iki gol kaçırdık ki onların ikisi gol olsa maç 3-3 bitebilirdi. İkinci devre özellikle oyuncularımı kutluyorum. Oyunu çevirmek adına, teslim olmamak adına kutluyorum." ifadelerini kullandı.



"VAR'A ALIŞAMADIYSAK KALDIRALIM"



Fenerbahçe'ye gol atan genç oyuncuları Özgür Sert'i Türk futboluna kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Vural, şöyle devam etti:



"Sonuç olarak maçı 3-1 kaybettik. Futbol bir sonuç oyunu. Bu kadar iyi döndürdüğümüz oyunu yakalama şansımız olmadı. Bu hafta böylelikle kapanmış oldu. Her hafta bir şey tartışıyoruz. Ben görüntüyü izlemedim ama bana gelen haberlerde el tamamda bu top yakın mesafeden geliyor, eliniz açıksa kapatayım diye düşünemezsiniz doğal bir kaçış var. Kritik hatalar bunlar. İngiltere'de de maç seyrediyoruz ve anında karar veriliyor oyun bu kadar durmuyor. Cüneyt Çakır'ın da ifadesi var 'bunu daha çözemedik' diye kendisinin itirafıdır. 3 seneye giriyoruz artık dolayısıyla hala alışamamak zorsa bırakalım bu sistemi. Üzülüyoruz tabii ama 2 tane maçımız var birisi Kasımpaşa bize gelecek ve sonrasında Alanya takımı var. Son maçta da 5'incilik umudu kalmadan bizimle oynarsa bizim lehimize atmosfer oluşur. Bu iki maçı kazanmak için uğraşacağız."



Yönetimden, altyapıdan birkaç oyuncuyu daha profesyonel yapmalarını istediğini aktaran Vural, "Bir oyuncumuzu oyuna sokmak istedik oyuna girmek istemedi. Bir oyuncumuzu oyundan çıkarttık soyunma odasını birbirine soktu. Yabancı kuralını serbest bırakılsın diyenler gelsin takımlarda antrenörlük yapsınlar. O zaman karar verirler." şeklinde görüş belirtti.



Ligde kalmak konusunda umutlarının asla kaybolmadığını da vurgulayan Vural, "Başından beri umut kaybolmaz. 43 puan ciddi bir puan. 43 puanla düşerseniz düşersin. Biz onu düşünmüyoruz maç maç bakıyoruz. Çıktığımız her maçta kazanmak için uğraş veriyoruz. Bir seviye kattık. Başakşehir maçı dönüm noktasıydı. Onlar bugün 43 puana çıktı. Yensek biz aynı seviyeye çıkardık. Kasımpaşa ile kritik bir maça çıkacağız. Bizim o maçı kazanmamız 40 puan yapmamız alttaki takımların durumu çok önemli. Fikstürde düşmeye aday takımlar birbirleriyle oynuyorlar. Alacağımız 6 puan ligde kalmak için yeterli." diye konuştu.



"BURADA ÖYLE BİR KAOS VAR Kİ..."



Yabancı oyuncuların bazılarının isteklerinin hiç bitmediğinin altını çizen Vural, şu değerlendirmede bulundu:



"Uçak saatini, antrenman saatini beğenmezler. Novikovas soyunma odasını birbirine katmış. Diğeri de Gomes, oyna kardeşim dedik 'ayağım sakat' dedi; yalan. Bunlar tüm anlaştığı paraları alıyorlar, Türk oyunculara maç başı yapıyorlar. Türk oyuncular şikayette bulunamaz, vatan haini olur."





Deneyimli teknik adam, böyle bir ortamda ligde kalmak için çok uğraş verdiklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Öyle bir kaos var ki burada siz oynanan oyunu görüyorsunuz. Takımın dinamiği bozuluyor. Dinamiği bozulmuş bir takımı hedef takımı yapmak çok zor. Bunları şikayet gibi algılamayın. Yönetici arkadaşlar yabancı serbestliği istiyor. Gelin antrenörlük yapın. Aralarında Obertan gibi çok karakterli isimler de var. Parasını almadığı halde sahaya çıkıp mücadele veriyorlar. Ben bunu konuşurken hepsini kastetmiyorum. Bu problemi çıkartanlar bizleri üzüyorlar. 'Ne demek girmem', 'sana ihtiyacımız var' diyorum. Adam oyuna girmiyor. 11 oyuncunun arkasında 16 kişi bekliyor sırasını. Biz hak edeni oynatıyoruz. Gencecik çocuk oyuna girdi. Çok doğru bir cevap verdi bize.



Çok sorunlarımız var ama bu kararları alırken biz antrenörlere kimse danışmıyor. İnsan bir gelir, sorar bize kural değişimiyle ilgili. Hepimiz üzülüyoruz sonra. UEFA'nın o kadar kuralları var ki adam gittiği zaman 6 ay sonra ödemek zorundasınız yoksa transfer yasağı ya da puan silme var. Oyuncular buraya gelirken Türkiye'deki kulüplerin ekonomik zorluklarını biliyorlar. Ben yönetici olmak istemem bu ortamda. Bu paralar kolay kazanılmıyor. Kulüpler kendi gelirleriyle ayakta kalmak durumunda kalıyorlar. Yanış transferler derken olay büyüyor. Bunları genel olarak değerlendiriyorum. Üzülüyoruz biz futbol emekçisiyiz. Türkiye'de çalıştırdığım 30 takım oldu bunlarla alakalı kitap yazmayı düşünüyorum. O kadar olmaması gereken şeyler var ki kulüplerimiz sağ olsunlar hala günü kurtarma çabasındalar. Bugün bu futbolu idare edenler bize bir şey sorarsa çok net anlatırız."









BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu ve yabancı oyuncuların yaklaşımına büyük tepki gösterdi.Maçı değerlendiren tecrübeli antrenör, "Maç 3-3 bitebilirdi. Ben hep VAR'dan yana olmuşumdur ama bu VAR'ı hala anlayamadım. Üstünden pozisyonlar geçiyor, dönüyor, bakılıyor falan. Daha 5. dakika. Bunlar maç kaybı için geçerli nedenler değil ama oyuna adapte olmaya çalışırken penaltıdan gol yiyorsunuz, akabinde goller, 14. dakikada 3-0 geridesiniz. İlk yarıda pozisyonumuz yok bu dağılmışlıkla. 2. devrede oyuna karakter koymalıydık, böyle olmazdı. 2. yarıda 5 pozisyonumuz var, rakibin 4. Özgür diye bir çocuk soktuk, altyapıdan bir çocuk. Girdi, büyük bir takıma karşı oynadı, gol attı. Verilen her görevi gayet güzel gerçekleştirdi. Böyle bir Türk gencini de kazandırmış olduk ki düşmeye aday bir takım olarak yapıyoruz bunu. 2. devre o kadar net 2 pozisyon yakaladık ki ben gol diye ayağa kalktım, yandan çıkmış. O 2 golü atsak, Fenerbahçe son 15 dakika oyunda değildi, ağırlığı koyan bizdik. Fenerbahçe kazanamasa ikincilik şansı da zora girebilirdi. Önümüzde 2 maç var, biri Kasımpaşa, bizden 3 puan önde. Diğeri de Alanya takımı. Bu iki zorlu maçlarda 6 puan hedefiyle oynamak zorundayız. 43 puan yaparsak, herkes birbiriyle oynuyor. " diye konuştu.