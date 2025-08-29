Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a flaş mesaj!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından başkan Ali Koç'a mesaj geldi.
Yıllardır birçok kez Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini söyleyen 72 yaşındaki teknik Yılmaz Vural, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yılmaz Vural telefon konuşurken fotoğrafını paylaştı ve "Ali Beeeyy, merhaba.!" notunu düştü.
Deneyimli teknik adamın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Yıllardır birçok kez Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini söyleyen 72 yaşındaki teknik Yılmaz Vural, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yılmaz Vural telefon konuşurken fotoğrafını paylaştı ve "Ali Beeeyy, merhaba.!" notunu düştü.
Deneyimli teknik adamın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Yılmaz Vural: "Ali Beeeyy, merhaba.!" pic.twitter.com/eEAyNjRulg
— Sporx (@sporx) August 29, 2025