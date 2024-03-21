Yıldız Holding, Şirketler Arası Basketbol Ligi İstanbul'da şampiyon oldu

Yıldız Holding, 78 takımın mücadele ettiği Şirketler Arası Basketbol Ligi (CBL) İstanbul'da şampiyonluğa ulaştı.



Yıldız Holding'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, nisan ayında kuruluşunun 10. yılını kutlayacak "Potanın Yıldızları", toplam 9 takımın mücadele ettiği Seri-A Ligi'nde oynadığı 11 maçın 10'undan galibiyetle ayrılarak ilk şampiyonluğunu kazandı.



Takım, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek CBL Türkiye Şampiyonası'na katılacak.



Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, şampiyonluktan mutluluk duyduğunu belirterek, başta takım başantrenörü pladis Türkiye Mali İşler Lideri Serkan Aslıyüce, takım kaptanı eStar Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan ve takım menajeri pladis Türkiye Saha Operasyon Müdürü Başak Güneş olmak üzere, ligde mücadele eden tüm takım oyuncularını kutladı.



Basketbol takımının başarısının hem çalışanlar için motivasyon ve gurur kaynağı olduğunu hem de marka açısından önem taşıdığını vurgulayan Aydın, "Yıldız Holding'de çalışanlarımız başarılı iş sonuçlarımıza katkılarıyla birlikte bünyemizdeki sosyal ve spor kulüplerimiz aracılığıyla bizleri birçok alanda temsil ediyor. Yıldız Holding Basketbol Takımımız, bizim tabirimizle 'Potanın Yıldızları', 10 yıldır istikrarlı ve yüksek performanslarıyla mücadele ederken; takım ruhu ve başarı tutkusu açısından da bizlere her zaman ilham veriyor. Yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 98 farklı pasaporta sahip 75 bin Yıldızlı olarak gerek faaliyet alanlarımızda gerekse sosyal ve spor alanlarındaki başarılı performansımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU