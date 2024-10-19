Yerli ve yabancı tenisçiler, yüksek irtifa merkezi Erciyes'te güç depoluyor

Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan Türkiye'nin ilk yüksek irtifa tenis kortlarında yerli ve yabancı sporcular güç depoluyor.



Tenisçiler, Erciyes Dağı'nın eteklerinde 2 bin 300 rakımda kurulan kortlarda performanslarını artırmak için kamp yapıyor.



Avustralya Açık'ın elemelerinde mücadele edecek milli tenisçi Berfu Cengiz de hazırlıklarını merkezde sürdürüyor.



Milli sporcu, AA muhabirine, merkezde düzenlenen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası'na katılmak için Kayseri'ye geldiğini, turnuvanın ardından çalışmalarına burada devam ettiğini söyledi.



Yüksek rakımda hazırlık yaptığını belirten Cengiz, "Bunun faydaları var. Vücuda daha iyi dayanıklılık sağlıyor. Birkaç gün önceden geldim. Antrenmanlarım da güzel geçti. İyi bir şekilde hazırlandım. Buranın diğer turnuvalara da fayda sağlayacağını umuyorum. Çünkü burada yüksek rakımda oynadığımız için diğer turnuvalarda daha rahat bir şekilde oynayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



- "2 bin 300 metre gerçekten çok farklı"



Merkezde kamp yapan Rus tenisçi Anastasiia Gureva ise ilk başta nefes almakta zorluk çektiğini daha sonra alıştığını ve yüksek irtifada güç topladığını anlattı.



Gureva, "Daha önce hiç bu kadar yüksekte oynamadım. Bir tek Rusya'da 1200 metrede bir kamp merkezinde oynadım ama 2 bin 300 metre gerçekten çok farklı, çok zorlayıcı." dedi.



Yüksek irtifada kamp yapmanın önemine değinen Gureva, deniz seviyesinde yapacakları müsabakalara daha hazır ve güçlü katılacağını ifade etti.



Merkezde kamp yapan tenisçi Deniz Dilek de "Burası Türkiye'de bir ilk. Güzel bir tecrübe aslında. Mental ve fiziksel olarak zorlukları var. Tenisçiler olarak buna uyum sağlamak hepimiz için farklı bir şans. Buradan sonra Antalya'da müsabakalarım var. Burada yaptığım antrenmanların nefes ve fiziksel dayanıklılık açısından yardımcı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



