Yenilgiyi unuttuk! Filenin Sultanları, Belçika'ya set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yenilgiyi unuttuk! Filenin Sultanları, Belçika'ya set vermedi
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24 Eylül 2023 11:17
Son güncelleme 24 Eylül 2023 11:53
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. maçında Belçika'yı 3-0 yendi.

2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı dün oynanan maçta Japonya'yı yenerek garantileyen Türkiye, bu sonuçla elemelerde 7'de 7 yaptı.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan milliler, rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde etti.

Milli oyuncu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen elemelerde oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan "Filenin Sultanları", turnuvayı 21 puanla namağlup zirvede tamamladı. Birincilik kupasını kaptan Eda Erdem Dündar aldı.

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, elemelerde maç kaybetmeyen tek takım oldu.

FIVB Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu "dünya 1 numarası" A Milli Kadın Voleybol Takımı, galibiyet serisini de 22 maça çıkardı.

Salon: Yoyogi

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Andrew Cameron (Kanada)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Kübra Akman)

Belçika: Van Gestel, Lemmens, Martin, Stragier, Janssens, Krenicky (Rampelberg, Van de Vyver, Demeyer, Cos, Avermaet)

Setler: 25-14, 25-20, 25-21

Süre: 73 dakika

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