Yeni oyun seçenekleriyle iddaa heyecanı katlanıyor!

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Yeni neler geldi?
10 dakikada sonuçlanan yeni Hızlı Oyunlar -⠀Ayrıntılar için tıkla
Hangi Takım Kazanır
Golü Hangi Takım Atar
Altı/Üstü
(x). Gol Hangi Aralıkta Olur
Hangi Takım Daha Çok Korner Kullanır
Korner Sayısı Altı/Üstü
Kart Sayısı Altı/Üstü
Hangi Takım Daha Fazla Kart Görür
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İlk Yarı Skoru
Altı/Üstü ve Karşılıklı Gol
Ev Sahibi Toplam Korner Altı/Üstü
Deplasman Toplam Korner Altı/Üstü
Ev Sahibi Toplam Kart Altı/Üstü
Deplasman Toplam Kart Altı/Üstü
Ev Sahibi Yarı Kazanır
Deplasman Yarı Kazanır
İlk Yarı Karşılıklı Gol
Sıradaki Korneri Hangi Takım Atar
Ev Sahibi İlk Yarı Altı/Üstü
Deplasman İlk Yarı Altı/Üstü
İlk Yarı Kalanını Kim Kazanır
İlk Yarı Sonucu ve Altı/Üstü
Maç Sonucu ve Karşılıklı Gol
İlk Yarı Sonucu ve Karşılıklı Gol
Hangi Takım Tur Atlar
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Yeni neler geldi?
10 dakikada sonuçlanan yeni Hızlı Oyunlar -⠀Ayrıntılar için tıkla
Hangi Takım Kazanır
Golü Hangi Takım Atar
Altı/Üstü
(x). Gol Hangi Aralıkta Olur
Hangi Takım Daha Çok Korner Kullanır
Korner Sayısı Altı/Üstü
Kart Sayısı Altı/Üstü
Hangi Takım Daha Fazla Kart Görür
iddaa heyecanını katlayacak yeni oyunlar ve kombo seçenekleri
İlk Yarı Skoru
Altı/Üstü ve Karşılıklı Gol
Ev Sahibi Toplam Korner Altı/Üstü
Deplasman Toplam Korner Altı/Üstü
Ev Sahibi Toplam Kart Altı/Üstü
Deplasman Toplam Kart Altı/Üstü
Ev Sahibi Yarı Kazanır
Deplasman Yarı Kazanır
İlk Yarı Karşılıklı Gol
Sıradaki Korneri Hangi Takım Atar
Ev Sahibi İlk Yarı Altı/Üstü
Deplasman İlk Yarı Altı/Üstü
İlk Yarı Kalanını Kim Kazanır
İlk Yarı Sonucu ve Altı/Üstü
Maç Sonucu ve Karşılıklı Gol
İlk Yarı Sonucu ve Karşılıklı Gol
Hangi Takım Tur Atlar
Sen de Mahallenin Güzel Bayisi veya iddaa.com'dan kuponunu oluştur, daha yüksek oranlarla kazancını katla!
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