Yeni Malatyaspor'un alt sıradan kurtulma umudu Sivas maçı!

Yeni Malatyaspor, Sivasspor deplasmanında alacağı 3 puanla alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Haber; AA
Yeni Malatyaspor'un alt sıradan kurtulma umudu Sivas maçı!
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07 Temmuz 2020 16:06
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik, 15 yenilgiyle 29 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 29. haftada Fenerbahçe deplasmanında çift sarı karttan kırmızı kart gören ve 30. haftada Gençlerbirliği maçında kadroda bulunmayan Gökhan Töre, Demir Grup Sivasspor maçında forma verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.



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