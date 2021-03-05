Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul toplantısı, 20 Mart'ta

Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul toplantısının 20 Mart'ta yapılacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul toplantısı, 20 Mart'ta
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05 Mart 2021 20:12
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul toplantısının 20 Mart'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yeni Malatyaspor Kulübü Derneğinin 01.06.2019 - 31.05.2020 tarihleri arasını kapsayan ve salgın nedeniyle yapılamayan yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 20 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde genel kurulun 27 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.



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