Yeni Malatyaspor'da flaş ayrılık!

Yeni Malatyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Lukoki ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor'da flaş ayrılık!
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26 Nisan 2021 18:55
Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor'da Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'nin sözleşmesi feshedildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Jody Lukoki arasında yapılan müzakereler sonucunda sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Jody Lukoki'ye teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Lukoki, tüm kulvarda 12 maçta forma giydi.

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