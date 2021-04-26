Yeni Malatyaspor'da flaş ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor'da Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'nin sözleşmesi feshedildi.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Jody Lukoki arasında yapılan müzakereler sonucunda sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Jody Lukoki'ye teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Sezon başında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Lukoki, tüm kulvarda 12 maçta forma giydi.



