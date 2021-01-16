Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Youssouf Ndayishimiye'nin Galatasaray'a transferi hakkında resmi açıklama geldi. İşte Youssouf Ndayishimiye - Galatasaray transferinde son durum...



Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Adil Gevrek, "Youssouf Ndayishimiye'yi geçen sezon bonservis ücreti ödeyerek kadromuza dahil ettik. Youssouf takımımızda gösterdiği performansla yurt içinden ve yurt dışından takımların transfer listesine girdi. Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan resmi transfer teklifi aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Galatasaray'dan istediğimiz ücret 3 milyon Euro artı oyuncunun bir sonraki satışından %20 pay şeklinde. Youssouf için Fenerbahçe'nin resmi teklifi olmadı fakat biz de ilgisinin olduğunu duyduk. Youssouf'u İspanya, Fransa ve Belçika'dan da takip eden takımlar var. Ekonomik anlamda sıkıntılarımız var, bunu biliyoruz. Fakat Youssouf takımdan ayrılırsa da onun boşluğunu doldurmak zor olacaktır. Şimdiden alternatif isimler belirlemeye başladık. Youssouf değerini bulursa neden transferi gerçekleşmesin? Youssouf'un transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır." ifadelerini kullandı.



Sorun çözülmedi, kulüpler zararda!



Yayıncı kuruluş krizinin henüz çözüme kavuşmadığını söyleyen Başkan Gevrek, "Pandemi devam ediyor. Kulüpler olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Yeni Malatyaspor olarak bu sezon hedefimiz ligi iyi yerde bitirmek ve bununla birlikte ekonomik dengeleri de sağlamak. Kulüplerin gelirlerinin büyük bölümünü yayıncı kuruluştan gelen ücretler oluşturuyordu. Her bir Anadolu kulübünün şu anda 30 milyon TL'ye yakın kaybı var, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve şampiyonluk yaşamış takımların kaybı belki 80 milyon TL'dir. Kulüpler ciddi sıkıntı içerisinde yayıncı kuruluş ile sorun henüz çözülmedi. Sorun çözülmüş gibi görünse de hala çözülmedi." dedi.



Hamzaoğlu ile yola devam



Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevinden ayrılan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e teşekkür eden Gevrek, Hamza Hamzaoğlu ile yola devam edeceklerini ayrılık iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



