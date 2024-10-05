Yeni karar; İsrail ekibi Türkiye'ye gelmiyor!

EuroCup'ta oynanacak Beşiktaş - Hapoel Tel Aviv maçı yeniden Belgrad'a alındı.

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Yeni karar; İsrail ekibi Türkiye'ye gelmiyor!
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05 Ekim 2024 15:27
Son güncelleme 05 Ekim 2024 15:29
Beşiktaş'ın Hapoel ile oynayacağı karşılaşmada yeniden yer değişikliği yapıldı. Müsabakanın yeri duyuruldu.

Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile oynayacağı EuroCup karşılaşmasında yine yer değişikliği yaşandı.

Son karar olarak müsabakanın Belgrad'ta oynanmasına karar verildi.

GÜVENLİK GARANTİSİ VERİLMİŞTİ

İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma geçtiğimiz günlerde Belgrad'a alınmıştı. Ancak Beşiktaş'tan gelen itiraz üzerine durum değerlendirmesi yapıldı.

Hükümetin ve Türkiye Basketbol Federasyonunun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından maçın İstanbul'da oynanacağı açıklandı.

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