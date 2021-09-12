Yedlin: '2-0'dan 2-2! Öğrenmemiz gerekiyor'

Galatasaraylı futbolcu Yedlin, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.



"Biz ilk yarı açıkçası iyiydik. Daha fazla konsantrasyona sahiptik. İki gol de bulabildik. İkinci yarıda konsantrasyonumuz düştü. Onlar da ritm yakaladılar. Bu durumdan ötürü Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından öğrenmemiz gerekenler var. Trabzonspor iyi bir takım, bunu kabul etmek gerekiyor. "



"Profesyonel oyuncularız. Herhangi bir özür olmaması gerekiyor. 11 oyuncu olarak sahaya çıkıyoruz. Dış sahaya, milli maçlara gidiyoruz ama bu bir özür değil. Bizim yapmamız gereken iyi çalışmak ve bir sonraki maça odaklanmak."



