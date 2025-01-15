Yazarlardan F.Bahçe yorumu: '45 milyon euro harcayacak'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası geride kalırken Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, "F.Bahçe, Hatay'dan sonra Konya'yı da yendi. Mourinho'nun bu maçlarda kullandığı 3-4-1-2 dizilişini nasıl buluyorsunuz?" sorusuna yanıt aradı.
İşte cevapları:
MEHMET ARSLAN: "ARA TRANSFERDE 45 MiLYON EURO HARCAYACAKLAR"
Hayal kırıklığı yaratan takımı Fenerbahçe, hayal kırıklığı hocası da Jose Mourinho'ydu ilk yarının. Fenerbahçe'nin performansından ve oyunundan Mourinho da mutlu olmadı ki, değişime başvurdu. Bu değişim, yeni transferler ile birlikte ikinci yarıdaki Fenerbahçe için ipuçları veriyor. Ali Koç yönetimi 45 milyon Euro ile 3-4 oyuncu transfer edecek. Mourinho'daki değişim ve transferler, lider Galatasaray ile aradaki 8 puanlık farkın kapatılmasına yetecek mi, göreceğiz. Zor ama imkansız değil.
FIRAT AYDINUS: "ÇAĞLAR, MERT VE KOSTIC"
Fenerbahçe; Hatayspor ve Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçından sonra Konyaspor deplasmanında da bu dizilişle sahadaydı. Özellikle ilk 45 dakikada yenilen ve atılan gollerde geri üçlü; Çağlar Söyüncü, Mert Müldür ve Filip Kostic başroldeydi. Bu üç oyuncu ikinci yarıdaki performanslarıyla da maçın kaderinde büyük rol oynadı. Diğer ilginç bir not ise; ligde duran toplardan 12 gol bulmayı başarmış olan Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin ilk devre golleri duran toplardan kaydetmesiydi.
GÜNTEKİN ONAY: "BU SiSTEMDE OYNARSA..."
Fenerbahçe ilk kez duran toplarla goller buldu. Bu, sarı lacivertliler açısından sevindirici. Ancak Konyaspor gibi ofansif bölgede sorun yaşayan bir takıma çok fazla pozisyon verdi. Bu da Mourinho'nun takımı açısından düşündürücü. Bu sistemde rakipler orta sahayı kolay geçebiliyor. İsmail Yüksek veya Amrabat gibi orta sahayı tutabilecek oyuncular yokken Mourinho, bu düzenle oynamaya devam ederse rakiplere yine çok pozisyon verecektir. 40 bin kişi önünde ilk dakikada yenik duruma düşmesine rağmen Konya deplasmanında kazanılmış olması Fenerbahçe açısından olumlu ama 3 puanın ötesinde daha güçlü bir oyuna ihtiyaçları var.
UĞUR MELEKE: "DAHA AKIŞKAN VE YARATICI BİR TAKIM OLDU"
Fenerbahçe'nin aralıktaki Athletic, Beşiktaş ve Eyüp performanslarına göre bir gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Ocakta üç resmi maça çıktılar, Hatay, Kasımpaşa ve Konya önünde 3-4-1-2 ile oynadılar. Bu dizilişle sarı lacivertlilerin oyununun biraz daha akışkan ve bir tık daha yaratıcı olduğunu söylemek mümkün. Tadic 10 numara rolünde etkili. Dzeko da iki maçtır bağlantı oyuncusu gibi ve oyun kurma vazifesini Tadic'le paylaşıyor. Fenerbahçe'nin bu dizilişle devam edeceğini ve oyununu geliştirmeye çalışacağını tahmin ediyorum.
İşte cevapları:
MEHMET ARSLAN: "ARA TRANSFERDE 45 MiLYON EURO HARCAYACAKLAR"
Hayal kırıklığı yaratan takımı Fenerbahçe, hayal kırıklığı hocası da Jose Mourinho'ydu ilk yarının. Fenerbahçe'nin performansından ve oyunundan Mourinho da mutlu olmadı ki, değişime başvurdu. Bu değişim, yeni transferler ile birlikte ikinci yarıdaki Fenerbahçe için ipuçları veriyor. Ali Koç yönetimi 45 milyon Euro ile 3-4 oyuncu transfer edecek. Mourinho'daki değişim ve transferler, lider Galatasaray ile aradaki 8 puanlık farkın kapatılmasına yetecek mi, göreceğiz. Zor ama imkansız değil.
FIRAT AYDINUS: "ÇAĞLAR, MERT VE KOSTIC"
Fenerbahçe; Hatayspor ve Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçından sonra Konyaspor deplasmanında da bu dizilişle sahadaydı. Özellikle ilk 45 dakikada yenilen ve atılan gollerde geri üçlü; Çağlar Söyüncü, Mert Müldür ve Filip Kostic başroldeydi. Bu üç oyuncu ikinci yarıdaki performanslarıyla da maçın kaderinde büyük rol oynadı. Diğer ilginç bir not ise; ligde duran toplardan 12 gol bulmayı başarmış olan Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin ilk devre golleri duran toplardan kaydetmesiydi.
GÜNTEKİN ONAY: "BU SiSTEMDE OYNARSA..."
Fenerbahçe ilk kez duran toplarla goller buldu. Bu, sarı lacivertliler açısından sevindirici. Ancak Konyaspor gibi ofansif bölgede sorun yaşayan bir takıma çok fazla pozisyon verdi. Bu da Mourinho'nun takımı açısından düşündürücü. Bu sistemde rakipler orta sahayı kolay geçebiliyor. İsmail Yüksek veya Amrabat gibi orta sahayı tutabilecek oyuncular yokken Mourinho, bu düzenle oynamaya devam ederse rakiplere yine çok pozisyon verecektir. 40 bin kişi önünde ilk dakikada yenik duruma düşmesine rağmen Konya deplasmanında kazanılmış olması Fenerbahçe açısından olumlu ama 3 puanın ötesinde daha güçlü bir oyuna ihtiyaçları var.
UĞUR MELEKE: "DAHA AKIŞKAN VE YARATICI BİR TAKIM OLDU"
Fenerbahçe'nin aralıktaki Athletic, Beşiktaş ve Eyüp performanslarına göre bir gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Ocakta üç resmi maça çıktılar, Hatay, Kasımpaşa ve Konya önünde 3-4-1-2 ile oynadılar. Bu dizilişle sarı lacivertlilerin oyununun biraz daha akışkan ve bir tık daha yaratıcı olduğunu söylemek mümkün. Tadic 10 numara rolünde etkili. Dzeko da iki maçtır bağlantı oyuncusu gibi ve oyun kurma vazifesini Tadic'le paylaşıyor. Fenerbahçe'nin bu dizilişle devam edeceğini ve oyununu geliştirmeye çalışacağını tahmin ediyorum.