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Yasin Öztekin'in Galatasaray'dan sonraki yeni durağı...

Galatasaray'ın sözleşme yenilemediği Yasin Öztekin, Süper Lig takımları ile görüşmelere başladı.

Yasin Öztekin'in Galatasaray'dan sonraki yeni durağı...
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11 Temmuz 2018 10:29
Galatasaray'ın sözleşme yenilemediği Yasin Öztekin, Süper Lig takımları ile görüşmelere başladı. Yasin için Kasımpaşa ve Bursaspor'un devrede olduğu öğrenildi.

Bursaspor yönetiminin, İstanbul ekibiyle yollarını ayıran 31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve olumlu geçtiği öğrenildi. Kasımpaşa da bu konu hakkında kaarrını ilerleyen günlerde verecek. Yasin'in istanbul ekibine daha sıcak baktığı iddia ediliyor

Geçen sezon sadece 6 maçta ilk 11 şansı bulan Yasin, forma giydiği 29 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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