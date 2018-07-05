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Xherdan Shaqiri, Manchester United yolunda!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri'nin Manchester United ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Xherdan Shaqiri, Manchester United yolunda!
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05 Temmuz 2018 16:48
Transferde ismi Galatasaray ile de anılan Stoke City'nin İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, Manchester United'ın radarına girdi.

İngiliz basınının iddiasına göre Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Shaqiri'nin serbest kalma maddesi olan 15 milyon Euro'yu ödeyip İsviçreli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

''YENİ TAKIMIMI YAKINDA ÖĞRENECEKSİNİZ''

Shaqiri, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Premier Lig'de kalmak istiyorum ve yeni takımımı yakında öğreneceksiniz.'' sözlerini kullanmıştı.

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