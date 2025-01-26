WRC'nin ilk etabı Monte Carlo Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun ilk ayağı Monte Carlo Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier kazandı.

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WRC'nin ilk etabı Monte Carlo Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı
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26 Ocak 2025 17:09
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun ilk ayağı Monte Carlo Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier kazandı.

Monako'da düzenlenen 18 etaplık mücadeleyi 3 saat 19 dakika 6.1 saniyede tamamlayan Fransız pilot Ogier, sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.

Ogier, Monte Carlo Rallisi'nde 10, WRC'deki 62. etap galibiyetini aldı.

Kariyerinde 8 kez WRC şampiyonluğu yaşayan Ogier, Monte Carlo Rallisi'ni en fazla kazanan pilot olma rekorunu da geliştirdi.

Büyük Britanyalı Elfyn Evans, takım arkadaşının 18.5 saniye gerisinde ikinci, Hyundai Shell Mobis takımından Fransız Adrien Fourmaux ise liderin 26 saniye arkasında üçüncü oldu.

WRC'nin ikinci ayağı, 13-16 Şubat'ta İsveç'te düzenlenecek.

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