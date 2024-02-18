WRC'nin 2. etabı İsveç Rallisi'ni Esapekka Lappi kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun ikinci ayağı İsveç Rallisi'ni, Hyundai takımından Finlandiyalı Esapekka Lappi kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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WRC'nin 2. etabı İsveç Rallisi'ni Esapekka Lappi kazandı
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18 Şubat 2024 17:39
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun ikinci ayağı İsveç Rallisi'ni, Hyundai takımından Finlandiyalı Esapekka Lappi kazandı.

İsveç'te düzenlenen 18 etaplık mücadeleyi 2 saat 33 dakika 4.9 saniyede tamamlayan Finlandiyalı pilot Lappi, sezonun ikinci yarışından zaferle ayrıldı.

Toyota takımından Büyük Britanyalı Elfyn Evans, liderin 29.6 saniye gerisinde ikinci, Ford takımından Fransız Adrien Fourmaux ise liderin 47.9 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonunun ilk ayağı Monte Carlo Rallisi'ni, Hyundai takımından Thierry Neuville kazanmıştı.

WRC'nin 3. ayağı, 28-31 Mart'ta Kenya'da düzenlenecek.

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